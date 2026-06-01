Yhden voitto on toisen tappio. Turussa jääkiekon MM-finaalia seurannut sveitsiläinen Renate joutui pettymään.
Kun turkulaisen olutravintola Mallaskukon yleisö nousi juhlimaan Leijonien maailmanmestaruutta, yksi nainen painoi päänsä kasvoihin. Renate Hodel sai niellä tappion katkeraa kalkkia.
– Surullista, vain surullista. Kolmatta kertaa peräkkäin finaalissa, ja nyt vielä kotiturnauksessa, Renate Hodel kommentoi MTV Uutisille.
Edes Leijonien MM-historiassa ei ole yhtä katkeraa putkea kuin sveitsiläisille: Kolme peräkkäistä tappiota MM-finaalissa ilman yhtäkään tehtyä maalia.
Hodelin mukaan ottelusta tuli maalittomuudesta huolimatta silti tasokas. Alkupuolisko oli hänen mukaansa kaoottinen, sen jälkeen sai jännittää Konsta Heleniuksen ratkaisumaaliin asti.
– Tämä olisi voinut mennä kummin päin tahansa. Suomella kävi tuuri, Hodel summasi.