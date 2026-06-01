Kuopion Palloseuran pelaaja Solo Soumahoro on vangittu seksuaalirikoksista epäiltynä. Asia selviää Pohjois-Savon käräjäoikeuden tiedoista, joiden mukaan vangitsemisistunto pidettiin perjantaina.
Vuonna 2007 syntynyt mies vangittiin todennäköisin syin epäiltynä kolmesta raiskauksesta ja yhdestä seksuaalisesta kajoamisesta. Rikosten epäillään tapahtuneen Kuopiossa maaliskuussa ja toukokuussa.
Miesten jalkapalloliigassa pelaava KuPS tiedotti perjantaina, että se on irtisanonut kyseisen pelaajan pelaajasopimuksen. Seuran mukaan välittömän sopimuspurun taustalla oli muun muassa erittäin vakava rikosepäily.