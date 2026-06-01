Helsingin Kaisaniemessä maalis-toukokuu oli kaikkien aikojen lämpimin.

Ilmatieteenlaitos kertoo tiedotteessaan, että kulunut kevät oli koko mittaushistorian lämpimin. Kevät oli myös ennätyksellisen kuiva monissa osissa Suomea.

Ilmatieteenlaitoksen tilastojen mukaan maalis-toukokuun keskilämpötila vaihteli etelärannikon 7 asteesta Pohjois-Lapin nollaan asteeseen. Keskilämpötila oli koko maassa mittaushistorian korkein vuosien 1991–2020 keskiarvoon verrattuna.

Helsingin Kaisaniemessä kevään keskilämpötila oli muun muassa 6,9 astetta, joka on koko 182-vuotisen mittaushistorian korkein. Se ylittää 0,3 asteella aiemman ennätyksen vuodelta 1921.

Ilmatieteenlaitoksen mukaan kevään ylin lämpötila mitattiin 20. toukokuuta Tohmajärvellä ja Ilomantsissa. Mittari nousi jopa 30,2 asteeseen. Sen sijaan kylmimmät asteet mitattiin 2. maaliskuuta Nuorgamissa, jolloin pakkasta oli –25,2 astetta.

Myös aurinko paistoi kevään aikana maan etelä- ja keskiosissa 50–90 tuntia tavanomaista enemmän.

Sateita saatiin vähän. Eteläisessä Suomessa poikkeuksellisen vähän. Tiedotteen mukaan vähiten vettä saatiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla, 32,7 milliä, ja eniten Posion Raistakassa, 168.3 milliä.

Tilastojen mukaan toukokuun keskilämpötila oli koko maassa tavanomaista korkeampi ja pohjoisessa osittain jopa harvinaisen lämmin.