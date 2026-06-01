Leijonat pirauttivat Aamulypsy-lähetykseen kesken voitonjuhlien.

MM-kultaa juhlistavat Leijonat soittivat maanantaiaamuna Radio Suomipopin Aamulypsy-ohjelman suoraan lähetykseen. Puhelun taustalla kuului mekkalaa ja ilakointia, kun voitonjuhlat jatkuivat jo seitsemättä tuntia.

Kiekkosankarit eivät olleet ehtineet vielä nukkumaan. He kertoivat Aamulypsyn juontajille Tinni Wikströmille ja Ilkka Ihamäelle juhlivansa parhaillaan norjalaisten kanssa. Norja voitti sunnuntaina MM-pronssia ottelussa Kanadaa vastaan.

– Ollaan Norjan ruokasalissa ja juhlitaan norjalaisten kanssa, Leijonat kertoivat.

Ihamäki tunnelmoi kiekkosankareiden saaneen koko Suomen sekaisin voitollaan, kun hänet keskeytettiin äkisti.

– Oota, tässä on norjalaisella puhe kesken. Juuumalautaa, juumaa juumaaa, luurin toisesta päästä kuului.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä.

Juhlien loppuminen ei puhelimen päähän tulleiden Mikko Lehtosen ja Joonas Korpisalon mukaan siintänyt vielä näköpiirissä.