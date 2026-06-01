Uusi vaaratiedotejärjestelmä matkapuhelimiin rakennetaan lokakuun loppuun mennessä, kertoo sisäministeriö



Uusi FI-Alert -järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista, mutta ei korvaa sitä. Uudella järjestelmällä tuodaan matkapuhelimiin nopeammat ja kohdennetut alueelliset varoitukset. Järjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista.



Sisäministeriö ja Erillisverkot solmivat viime viikolla sopimuksen järjestelmän toteuttamisesta. Hallitus on myöntänyt järjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon rahoituksen.