Pariisilainen jalkapallojoukkue nappasi toisen perättäisen mestaruutensa Mestareiden liigassa, ja tilanne äityi kaupungissa kaaokseksi.

Pariisilainen PSG voitti lauantaina Mestareiden liigan finaalissa Arsenalin rangaistuspotkukilpailussa.

Yli 200 ihmistä loukkaantui ja yksi kuoli Pariisissa kaoottiseksi mellakaksi yltyneissä juhlissa, kertoo Reuters. Loukkaantuneiden joukossa on 57 poliisia.

Lisäksi satoja otettiin kinni pääkaupungissa. Mellakat vaativat yli 20 000 poliisin läsnäoloa, Reuters kertoo.

Kaduilla nähtiinkin paljon rynnäkköasusteisia poliiseja. Kamerat tallensivat, kun poliisit juoksivat mellakoitsijoita kohti ja heittelivät kyynelkaasua. Riemukaaren lähellä palava kasa taas keräsi nuoria kuvaamaan itseään maamerkin edessä.

Myös aamulla kuvatut videot näyttävät, millaiseen kuntoon kaupunki jäi juhlien jäljiltä, kun esimerkiksi monia liikekiinteistöjä oli vahingoitettu.

– Kun liikkeet aukeavat maanantaina, ihmiset eivät pysty työskentelemään, yrittäjä Patrick arvioi.

Katso videot kaupungista yltä.