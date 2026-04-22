Dallas Starsin suomalaishyökkääjän Roope Hintzin poissaolo jatkuu.

Maaliskuun alussa loukkaantunut Hintz on ollut sivussa 22 ottelusta. Väliin jää varmuudella myös peli numero 23.

Starsin päävalmentaja Glen Gulutzan varmisti asian tiistaina kertoessaan, ettei Hintz matkusta joukkueen mukana pudotuspelien ensimmäisen kierroksen vierasreissulle Minnesota Wildiä vastaan.

– Kolmospelissä hän ei ole paikalla. Nelospelikin on hyvin epävarma, Gulutzan sanoi NHL.comin mukaan.

1–1-tilanteessa olevan ottelusarjan kolmas ottelu pelataan Wildin kotikaukalossa Suomen aikaa torstain vastaisena yönä. Neljäs peli on vuorossa samassa paikassa kolme päivää myöhemmin.

Sarjan viides peli pelataan Dallasissa ensi viikon tiistaina.

– Toivottavasti hän on siihen mennessä hyvässä tilanteessa, Gulutzan sanoi.

Runkosarjassa 53 ottelussa 44 (15+29) tehopistettä tehneen Hintzin poissaolon syyksi on kerrottu alaraajavamma.

Gulutzan sanoi viikko sitten, ettei Hintzin paluusta tositoimiin loppukauden aikana ole takeita. Nyt viesti oli siis jo hieman toiveikkaampi, mutta toisaalta sunnuntaina, pudotuspelien ensimmäisen ottelun jälkeen Gulutzan kertoi, ettei Hintz ollut vielä päässyt luistelemaan.