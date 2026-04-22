Colorado Avalanchen ja Los Angeles Kingsin välinen toinen kohtaaminen NHL:n pudotuspelien avauskierroksella keskeytyi toisessa erässä pelitapahtumista innostuneiden Avalanche-kannattajien vuoksi.
Avalanche pääsi 0–0-tilanteessa toisen erän alussa ylivoimalle, joka ehti vanheta vain sekunteja, kunnes Kingsin Quinton Byfield karkasi läpiajoon.
Perään polkaissut Avalanchen tähtipuolustaja Cale Makar joutui tilanteessa rikkomaan, ja vieraille vihellettiin rangaistuslaukaus.
Maalivahti Scott Wedgewood onnistui kuitenkin pysäyttämään Byfieldin yrityksen, ja kotiyleisö oli haltioissaan. Eturivissä istuneet kannattajat heiluttivat kaukaloa reunustavia pleksejä, joista yksi antoi periksi.
Kyseinen pleksi sattui olemaan juuri Kingsin vaihtopenkin kohdalla, ja pleksi hajosi vaarallisesti suoraan vierasjoukkueen päävalmentajan Denis Smithin päälle.
Kanadalaisvalmentaja selvisi tilanteesta vahingoittumattomana, mutta ottelu oli pleksin vaihtamisen vuoksi keskeytettynä lähes 20 minuuttia.
Colorado voitti joukkueiden välisen avausottelun 2–1.