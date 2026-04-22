Buffalo Sabresin maalivahdilla Ukko-Pekka Luukkosella oli surkea ilta tolppien välissä, kun Boston Bruins tasoitti NHL:n pudotuspelien ensimmäisen kierroksen ottelusarjan vierasvoitolla maalein 4–2.
Neljästi ohitettu ja 15 torjuntaa napannut suomalainen vaihdettiin pois maalilta päätöserän alussa.
Luukkonen mokasi pahasti Bostonin 2–0-maalissa, kun Bruins-hyökkääjä Morgan Geekien roikkukiekko keskiympyrästä yllätti Luukkosen täysin ja livahti maaliin. Luukkonen yritti poimia kiekkoa ilmasta räpyläänsä, mutta se putosikin juuri hänen eteensä ja pomppasi räpylän yli maaliin.
– Se meni tietysti minun piikkiini. Sitä ei voi selitellä, Luukkonen kommentoi ottelun jälkeen.
– Älkää tehkö niin kuin minä tein. Annoin sen pompata edessäni. Se oli hankala pomppu, mutta ei sitä voi selitellä. Tuollaiset eivät saa mennä maaliin. Luin sen tilanteen huonosti.
1–1-tilanteessa oleva ottelusarja siirtyy seuraavien kahden ottelun ajaksi Bostoniin, ja kolmas ottelu pelataan Suomen aikaa perjantain vastaisena yönä.