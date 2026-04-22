Lentoyhtiö Finnairin vertailukelpoinen liiketulos parani vuodentakaisesta mutta jäi edelleen tappiolliseksi.
Tulos parani tammi–maaliskuussa 62 miljoonalla eurolla vuodentakaisesta mutta jäi edelleen 0,6 miljoonaa euroa tappiolliseksi.
Matkustajamäärä kasvoi 2,6 miljoonasta 2,8 miljoonaan, ja liikevaihto kasvoi 694 miljoonasta eurosta 778 miljoonaan euroon.
Yhtiön mukaan kansainväliset konfliktit, maailmanpoliittinen epävakaus ja kauppasotien uhka aiheuttavat huomattavaa epävarmuutta tulevaisuudessa.
Etenkin Yhdysvaltojen ja Israelin sota Iranin kanssa voi polttoaineen saatavuuteen liittyvien riskien kautta tehdä vakavaa hallaa Finnairille.