Mikko Rantanen palaa Dallas Starsin kokoonpanoon tänä viikonloppuna.

Olympialaisten jälkeen loukkaantumisen vuoksi sivussa ollut Mikko Rantanen palaa viikonloppuna Dallas Starsin pelaavaan kokoonpanoon, kertoi Dallasin päävalmentaja Glen Gulutzan paikallismedialle perjantaina. Asiasta uutisoi sanomalehti The Dallas Morning News verkkosivuillaan.

– Hän on todella lähellä pelaamista. Uskon, että hän on varmasti mukana ainakin toisessa näistä otteluista. Jos se ei ole lauantaina, niin varmasti sunnuntaina tai ehkä molemmissa (otteluissa).

Dallas kohtaa lauantaina paikallista aikaa Pittsburghin ja sunnuntaina Philadelphian.

Rantanen on kärsinyt “alavartalovammasta”, jonka hän sai välierässä Kanadaa vastaan Milanon olympialaisissa. Supertähti ei ollut Leijonien kokoonpanossa voitokkaassa pronssiottelussa.

Rantanen on kaivattu lisä Dallasin kokoonpanoon. Hän on nakuttanut tällä kaudella 69 tehopistettä (20+49) vain 54 ottelussa.

Rantasen lisäksi Dallasin kokoonpanosta sivussa on ollut myös Roope Hintz, joka ehti pelata olympiaturnauksen jälkeen vain yhden ottelun Coloradoa vastaan ennen loukkaantumistaan.

Vammakurimuksen keskellä myös Starsin tuloskunto on ollut heikompaa: joukkue on neljän ottelun tappioputkessa ja hävinnyt viisi viimeisestä kuudesta pelistään.