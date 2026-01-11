Sosiaalisessa mediassa seuratusta Lotta ja Pappa -kaksikosta tunnettu Lotta-Sofia Saahko on saanut merkittävän kustannussopimuksen Isosta-Britanniasta.

Muistisairaasta isoisästään huolehtiva Lotta-Sofia Saahko kirjoittaa avoimesti omaishoitajuuden valoista ja varjoista. Muistamme yhdessä -kirjassaan Saahko kertoo arjestaan pappansa eli Jorma Saahkon, 90, kanssa.

Kaksikko, joka nauttii suurta suosiota myös sosiaalisessa mediassa, on julkaissut jo aiemminkin yhteisiä kirjoja. Saahkon mukaan pappa nauttii, kun saa olla paljon esillä.

– Hän aina kysyy, että onkos niiltä seuraajilta tullut kehuja. Sitten me luemme niitä yhdessä tai avaan ne hänelle Facebookissa ja hän lukee niitä itse, Huomenta Suomessa vieraillut Saahko kertoo.

Kirjailijan mukaan positiivista palautetta tulee ennen kaikkea siksi, että Lotta ja pappa ei piilottele muistisairauteen liittyviä asioita. Saahko korostaa, että kokemuksia jakamalla on helppo oppia lisää sairauden piirteistä, ja näin ollen kehittyä sen hoitamisessa.

Saahko lisää, että muistisairaus voi edetä monella tapaa, mutta papan kohdalla se on onneksi pysynyt hyvin kurissa.

– Pappahan on todella hyvässä kunnossa. Hän ajelee skootterilla kaupungille päivittäin ja hänellä on oma kuoro ja omat ystävät. Vaikka hän on muistisairas ja 90-vuotias, se ei tarkoita sitä, ettei hän tajuaisi.

Unelmien kirjadiili

Saahko on asunut Suomen lisäksi myös Saksassa, Kiinassa, Puolassa ja Englannissa. Sujuvasti esimerkiksi kiinan kieltä puhuva kirjailija onkin saanut tuotantoonsa paljon kansainvälisiä vaikutteita. Nyt yksi hänen suurista unelmistaan onkin toteutumassa.

Saahkolta on nimittäin tulossa uusi englanninkielinen kirja. Teoksen kustantamona toimii kansainvälisesti erittäin tunnettu Hachette Children's Group. Menestynyt lastenkirjojen kustantaja on julkaissut muun muassa Harry Potter -kirjailija J.K. Rowlingin teoksia.

– Olen pitkään haaveillut siitä, että olisivatpa minunkin kirjani Lontoon kirjakauppojen hyllyissä. Olen ennen kaikkea innoissani, koska olen tehnyt niin paljon töitä sen eteen, Saahko iloitsee.

9:32 Katso Saahkon haastattelu kokonaisuudessaan.