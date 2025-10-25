Ensitreffit alttarilla yhteistapaamisessa syvennyttiin parien tapoihin riidellä. Tämän kaavan Janne huomasi itsestään.

Torstain Ensitreffit alttarilla -jaksossa parit pääsivät syventymään leikkimielisen tehtävän kautta siihen, miten he suhtautuvat parisuhteen konfliktitilanteisiin.

Janne toteaa tehtävän aikana olevansa piikkipalloksi käpertyvä siili, joka vetäytyy pois ikävistä tilanteista.

– Jos en saa oikeanlaista vastakaikua ja puoliso ei ymmärrä, että pitäisi tulla vastaan jossain, niin sitten mulla varmaan kuohahtaa, kun tulee se mitta täyteen, Janne pohtii.

Hän antaa esimerkin juuri edellisiltana tapahtuneesta riidasta Katrin kanssa.

– Katri sanoi varmaan vähän kärkkäästi ja sanoin sitten, että selvä v****u ja menin toiseen huoneeseen.

Mitä Janne ymmärsi riitelytyylinsä vaikutuksista tehtävän aikana? Katso yllä olevalta videolta.

Tunteen äärelle pitää rauhoittua

Seksuaaliterapeutti Joonas Pesosen mukaan riidoissa esiin nousevat tunteet osoittavat aina kohti jotain tarvetta.