Yksityisetsivä Jussi narauttaa pettäjiä: "Miehellä oli täysin uusi perhe, jonka kanssa hän meni kaupassa käsi kädessä"

Jussi on ammatiltaan yksityisetsivä. Pettäjiä narauttanut mies kertoo nyt, millainen on etsivän työpäivä, ja millaiset keikat ovat jääneet mieleen. Entä millaisen vinkin hän antaa parisuhteen huoltamiseen?

Miksi yksityisetsivän ura?

– Miksi ei, Jussi nauraa.

Hän työskentelee Etsiväpalvelu Controlissa. Hänen nimensä ei ole oikeasti Jussi – anonyymius on ammatissa tärkeää.

On Jussilla toki siviiliammattikin.

– Ei tämmöistä työtä jaksa joka päivä, eikä sitä riitäkään. Suomi on sen verran pieni maa, ettei täällä riitä joka päivälle etsiväntyötä. Ei tällä suoranaisesti elä, Jussi pohtii.

Toisinaan keikkoja on nolla, kesäkaudella taas vilskettä saattaa pitää enemmän. Control esimerkiksi yhyttää rahoitusyhtiöiden omistamia autoja ulkomailta. Eniten Jussia työllistävät henkilöseurantakeikat – siis se, kun yksi ihminen pyytää tarkkailemaan toista. Yleensä syy on pettämisepäily.

– Jos rikosilmoitus on tehty, tällaisia asioita emme tutki, Jussi korostaa.

Rikosten tutkinta kuuluu Suomessa poliisin vastuulle. Virkavallan asioihin yksityisetsivä ei siis missään tapauksessa puutu.

– Laki tulee vastaan määrätyissä asioissa. Esimerkiksi lasten hyväksikäyttöepäilyt eivät kuulu meille, ne ovat poliisiasia.

"Kyllä päiville on välillä tullut mittaa melkein vuorokausi ympäriinsä"

Hyvä etsivä on utelias ja kiinnostunut maailman kaikenlaisista mauista. Kestävyyttäkin tarvitaan, sillä seuraaminen voi viedä päiväkausia. Työpäivän pituutta ei voi etukäteen määrittää.

– Se voi alkaa aamuviideltä tai -kuudelta: jos ihminen lähtee kahdeksaan töihin, siellä täytyy olla paikan päällä jo tarkkailemassa, kun hän lähtee kotoa. Päivät voi venyä todella pitkiksi.

Muun muassa tämän takia seurantakeikoilla tarvitaan enemmän kuin yksi etsivä.

– Kyllä päiville on välillä tullut mittaa melkein vuorokausi ympäriinsä. Nukkumatti voi tulla, ja on minullakin tarpeet, pitää vessassakin välillä käydä. On mahdoton tietää, kauanko päivä kestää: kun asiakas tilaa meidät seurantakeikalle, emmehän me tiedä, koska henkilö menee kotiin. Tai jos on epäilys, ettei henkilö ylipäätään tule kotiin.

Noin 80 prosenttia tapauksista on pettämisepäilyjä. Toinen työllistävä ilmiö ovat "valesairauslomat".

– Näissä tarkkaillaan, onko ihminen sittenkin vieraalla töissä tai jotakin vastaavaa, Jussi kuvaa.

Erilaisia keikkoja on takana satoja. Toistaiseksi Jussi ei ole jäänyt kiinni.

– Tai ainakaan kukaan ei ole sanonut, että mitäs minua seurailet.

Jussi uskoo alan kasvavan tulevaisuudessa. Mielenkiintoa on – haastattelupyyntöjä, jopa tarjous tv-sarjasta. Anonyymiuden se kuitenkin pilaisi tehokkaasti.

Yksityisetsivä lähtee ihmisen perään: "Sillä nähdään, tapaako hän ihmisiä"

Pettämisepäilyt alkavat usein samalla tavalla. Puolisossa jokin muuttuu: pukeutuminen alkaa kiinnostaa, puhelin seuraa mukana kaikkialle eikä sitä jätetä. Jos puoliso lähtee matkoille, voi olla epäilys siitä, lähteekö hän yksin.

Silloin henkilön hännille lähetetään Jussi.

– Suoraan sanottuna lähdemme siis ihmisen perään. Sillä nähdään, tapaako hän ihmisiä. Mihin hän menee töiden jälkeen, tapaako jotakuta työn aikana? Se on siis suoranaista tarkkailua.

Seurantaa voi suorittaa ainoastaan julkisilla paikoilla.

– Kotiinhan emme kurki, emmekä esimerkiksi puhelimeen pääse katsomaan, Jussi muistuttaa.

– Jos hän menee autolla, seuraamme autolla. Jos hän menee ravintolaan tai kahvilaan, seuraamme perässä. Meitä on yleensä kaksi henkilöä. Raportoimme, onko siellä jonkinlaista koskettelua, tapailua, halailua.

Osa pettämisepäilyistä osoittautuu perättömiksi. Silti valitettavan moni on oikeassa epäilystensä suhteen.

– Ikävä kyllä se on melkein 50–50. Kyllähän ihminen aistii jotakin kumppanissaan, ei hän muuten vaan soita. Jos epäilee, että puoliso rupeaa piilottelemaan puhelinta ja muuta, kyllä se aisti aika tarkka on.

Nykyisin puolison voi narauttaa jopa autolla. Älykaara saattaa parkkisovelluksen tai seurantaominaisuuden avulla kertoa, että auto on ajettu johonkin, missä kumppanin ei pitäisi olla. Tekniikka on helpottanut myös seurantaa.

– Mehän toki emme seuraa laitteilla kenenkään autoa eikä meillä ole oikeuksia siihen. Jos parilla on keskenään puhelimessa seuranta, totta kai se helpottaa: jos henkilö häviää, tiedämme, mistä häntä voisi etsiä. Meille soitellaan sellaisiakin, että joku epäilee vaikkapa miehen laittaneen autoon seurantalaitteen. Sellaisiakin tutkimme välineillä.

Työ ei ole kuten jenkkileffoissa: "Voi olla tylsääkin"

Kameraa pitkine putkineen ei etsivällä enää ole. Jatkuvaa jännitystykitystäkään ei töissä pääse kokemaan. Paljon on istuskelua ja odottamista.

– Sitähän se hyvin pitkälle on: tarkkailu on odottelua. Totta siinä adrenaliinia erittyy, kun ihmistä seuraa, mutta se voi olla tylsääkin. Tarkkailet tuntitolkulla, eikä mitään tapahdu, Jussi naurahtaa.

Aikoinaan amerikkalaisessa Rysän päällä -sarjassa henkilö narautettiin nimen mukaisesti rysän päältä. Usein tilanteisiin liittyi huutamista, juoksemista ja muuta dramatiikkaa. Omaa uraansa Jussi ei sarjasta tunnista.

– Sarjassahan juostaan perässä ja tehdään sitä ja tätä, työni on kyllä siitä kaukana. Ei tämä "Amerikkaa" ole.

Erikoisia tilanteita uralle kuitenkin on sattunut. Yhdellä autonhakureissulla vastassa oli haulikko.

– Sanottiin, että jos et nyt lähde, tulee haulikosta, Jussi muistaa.

Lyhin keikka kesti vartin

Jussin lyhin keikka kesti vartin, vaikka aikaa piti Etelä-Suomessa kulua kolme päivää.

– Meni 15 minuuttia, niin se oli piks-poks, selvä homma. Panin auton parkkiin varttia ennen kuin työkeikka alkaa. Näin, että lähelle tuli auto. Seurattava henkilö nousi autoon. Kuskina oli nainen, ja he lähtivät siitä paikalliseen ruokakauppaan, Jussi muistaa.

– Miehellä oli täysin uusi perhe, jonka kanssa hän meni kaupassa käsi kädessä. Noin 20 minuuttia ja koko keikka oli ohi. Rouvalle lähti viesti, että oletko valmis, tässä tulee tietoa. Ja keikka oli siinä.

Tämä keikka jäi mieleen: "H umalatilaa päällä, ja morsian kainalossa"

Pitkäksi aikaa mieleen jäi pyörimään eräs pettämistapaus, jossa perheellä oli kolme pientä lasta, nuorin vain muutaman kuukauden ikäinen.

– Parin mies halusi muuttaa pois, koska hänellä on raskas työ, eikä hän saa nukuttua kotona. Hän muutti paikkakunnalla toiseen asuntoon. Rouva tietenkin epäili, onko jotakin muuta taustalla, mutta mies pani kaiken väsymyksen piikkiin, Jussi muistaa.

Rouva tilasi Jussin miehen uuteen osoitteeseen. Aluksi kaikki näytti olevan hyvin, ja pettämisepäily perätön.

– Kaikki meni putkeen. Sanoin jo rouvalle, että kyllä tämä miehen juttu on niin säännöllistä, hän menee maitokaupan kautta kotiin eikä sieltä inahdakaan mihinkään.

Viikonlopulle oli kuitenkin sovittu illanvietto työporukan kanssa. Jussi tiesi juhlapaikan sijainnin ja meni paikalle etuajassa.

– Kun kyseinen henkilö tuli paikalle, hänellä oli jo vähän humalatilaa päällä, ja morsian kainalossa. Aika julkisesti he pussailivat ja tekivät muutakin. Ajattelin jo siinä vaiheessa, että keikan tilannut nainen on juuri synnyttänytkin, miten tätä asiaa voisi vähän lieventää.

Kesken keikan Jussi ei koskaan laita tietojaan asiakkaalle. Näin vältetään se, että asiakas hermostuksissaan esimerkiksi soittaisi pettäjälle kesken kaiken.

– Seurasin tätä miestä yöhön asti. Hän meni kyseisen naisen kanssa asunnolle. Seuraavan päivänä annoin saamani tiedot tilaajalle, laitoin kuvia ja yritin soittaa. Hän ei enää vastannut. Yritin soittaa vielä maanantaina, tiistaina, ei kukaan vastaa. Olo alkoi olla jo hirveä, että onko jotakin sattunut. Keskiviikkona hän kuitenkin laittoi viestin ja kiitti.

Juttu oli tullut surulliseen päätökseen: asiakas kertoi eronneensa.

Uusia käänteitä kuitenkin koettiin myöhemmin – ostoskeskuksen hissijonossa!

– Kuuntelin, että takanani kuuluu lasten ääniä, ja sitten tämän kyseisen keikan tilanneen rouvan ääni. Rouvan naamaa en ollut nähnyt, mutta olin äänen kuullut puhelimessa. Ei hänkään ollut minua ikinä nähnyt. Käännyin, ja näin tämän kyseisen seuraamani herran lapsi kainalossa, ja minut tilannut nainen oli myös siinä, Jussi muistelee.

– Menimme samaan hissiin. Tilanne oli koominen: siinä olimme hississä, minä, minut tilannut nainen ja mies, jonka olin käräyttänyt.

Jussi päätti laittaa asiakkaalle vielä viestin kysyäkseen, ovatko asiat hyvin.

– Hän kertoi, että antoi miehelle anteeksi, he kävivät avioneuvojalla ja asiat ovat kunnossa. Vastasin vain, että hieno asia, jokainen meistä joskus virheitä tekee. Se oli kiva lopetus jutulle. Olemme ihmisiä kuitenkin, kaikkea voi tapahtua elämässä.

" Jos autoasikin huollat, niin pitäisi rouvaa tai miestäkin huoltaa"

Usein asiakas kertoo, että etsivälle soittaminen hävetti tai pelotti. Jussista tilanne on päinvastainen.

– Sehän on rohkeaa, että pyytää apua. Usein, kun on asiakkaan kanssa juteltu puhelimessa, hän sanoo, että luuli tätä etsivätouhua ihan erilaiseksi. Olemme tavallisia ihmisiä. Olen puhelias ihminen, jolle voi soittaa reilusti, vähän avata linjaa, näenkö minä mitään selviteltävää vai selvitäänkö pelkällä puhelulla. Ei etsivälle soittamista tarvitse ujostella.

Toisinaan suhdehuolet voisi karkottaa helpolla niksillä. Jussin mukaan moni huoltaa autoaan enemmän kuin suhdettaan.

– Monelle pariskunnalle olen kyllä sanonut, kun on pitkä liitto takana, että jos autoasikin huollat, niin pitäisi rouvaa tai miestäkin huoltaa. Kun on upea pariskunta ja asiat kunnossa, niin minkä takia hölmöillä? Ei muisteta sanoa niitä asioita toiselle: voi että, näytät hyvältä, rakastan sua. Tunteita pitäisi osata näyttää enemmän, Jussi sanoo.

