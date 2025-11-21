



Jouluksi pääsee vielä Lappiin – näin poskettomasti majoituksesta joutuu maksamaan Joulu Lapissa vaatii paksua lompakkoa. Julkaistu 35 minuuttia sitten MTV UUTISET – STT Jos haaveilee joulusta Lapin lumisissa suosikkikohteissa ja vieläpä joulupukin virallisessa kotikaupungissa Rovaniemellä, vilkaisu verkon matkanvaraussivustoille saattaa antaa lohduttoman kuvan alueen majoitustilanteesta. Rovaniemeltä näyttää löytyvän joulun ytimestä hotellitason majoitusta lähinnä vain tuhansia euroja maksavista luksuskohteista. Lyhytaikaisilla vuokramarkkinoilla huoneistot maksavat useita satoja euroja yöltä. Kittilän Levillä hotellihuoneita on tarjolla, mutta kahdelle aikuiselle ei näytä saavan kolmeksi yöksi aatonaatosta eteenpäin hotellihuonetta alle tuhannen euron. Pohjois-Pohjanmaalla Kuusamon Rukalla hotellimajoitusta on saatavilla, mutta myös siellä kysyntä näkyy hinnoissa. Varaussivusto Booking.comin mukaan kolme yötä kahdelle maksaa jouluna noin 600–1 000 euroa. Myös mökkien vuokraajat vaikuttavat tuntevan tarjonnan ja kysynnän lait. Tätä on dynaaminen hinnoittelu. Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen myöntää, että Lapin imu näkyy hinnoissa, mutta antaa toivoa siitä, että majoitusta voisi vielä jouluksi löytyä. – Haluamme oikaista käsitystä, että Lappi olisi täysin loppuunmyyty. Toki vaatii sovittamista oman matkapäivän ja ehkä majoitustyypinkin suhteen, eli minkälaisella ajatuksella, aikataululla ja budjetilla on liikkeellä. Se luonnollisesti vaikuttaa, mutta tilanne elää, Kärkkäinen sanoo. Varaustilannetta kannattaa seurata Jos haluaa Lappiin jouluksi lähes hinnalla millä hyvänsä, Kärkkäinen kannustaa seuraamaan verkon varausalustoja melkeinpä päivittäin. Majoitusnäkymä hintoineen hahmottuu nopeasti sivustoilta, mutta vinkkiä kannattaa kysyä myös kohteen matkailuneuvonnasta.





– Se vaatii toki kuluttajalta viitseliäisyyttä, että varauskanavia käy läpi ja vertailee. Tietoja joutuu vähän ehkä haarukoimaan ja palastelemaan useammasta lähteestä.

Kärkkäinen painottaa, että jopa joulun varaustilanne elää vielä hyvin paljon.

– Tällä hetkellä toki joulunpyhät ovat kysyntäpiikin huippu, jossa on varmasti kaikkein eniten varauskantaa, mutta viime hetkellä tapahtuu vielä muutoksia, hän vakuuttaa.

– Kannattaa seurata, vertailla ja päivittää tilannetta, koska kansainvälisessä kaupassa tapahtuu tällä hetkellä jonkin verran muutoksia.

Rovaniemellä on Kärkkäisen mukaan yksittäisiä öitä joulun ajalle varattavissa alueen hotelleista ja uudenvuoden tienoille tilaa on joulua paremmin.

– Rovaniemelle on tullut noin 600 uutta vuodepaikkaa tähän joulukauteen, mikä on huomattavan iso, 10–15 prosentin korotus. Koska osa niistä on valmistunut vielä ihan loppukauteen, on varmasti vielä myymätöntä kapasiteettia myös näiden uusien majoitusyksiköiden osalta.

Lyhytvuokraukseen tiukempaa linjaa ottaneessa kaupungissa on satsattu erityisesti korkean profiilin luksuskohteisiin, joissa matkailijat voivat esimerkiksi ihailla tähtitaivasta ja revontulia lasikaton läpi.

– Jonkin verran on tullut myös perinteisempää mökkimajoituksen tyylistä majoitusyksikköä.

Ennätyspuheille tulossa katetta

Hotellien varaustilanteeseen ja hintoihin vaikuttavat erityisesti ulkomaisten matkailijoiden into saapua joulupukin väitettyihin kotimaisemiin.

Business Finland ennakoi lokakuussa ajankohtaiskatsauksessaan, että Suomeen on tulossa ulkomaisen matkailun ennätystalvi. Ulkomaalaisten matkailijoiden määrän ennakoitiin nousevan 1,3 miljoonaan. Lapin ja Kuusamon osuudeksi siitä arvioitiin liki kaksi kolmasosaa.

Kärkkäinen vahvistaa, että hehkutuksille ennätystalvesta on tulossa katetta.

– Lappi tekee jälleen kerran kovemman talven verrattuna edelliseen vuoteen, ja kasvua on tasaisesti pohjoisen kaikissa kohteissa, hän sanoo.

– Rovaniemellä ennuste on noin 15 prosenttia kasvua viime talven lukuihin.

Rovaniemellä talven matkailijoista noin 90 prosenttia on Kärkkäisen mukaan ulkomaisia. He saapuvat reittilennoilla ympäri Euroopan, ja myös niin sanottuja pakettimatkalaisia tulee marraskuun lopusta lähtien erityisesti Britanniasta ja Ranskasta.

Myydäänkö nyt jo joulua 2026?

– Kyllä myydään. Myynti suosituimpiin kohteisiin on jo alkanut.