Jos haaveilee joulusta Lapin lumisissa suosikkikohteissa ja vieläpä joulupukin virallisessa kotikaupungissa Rovaniemellä, vilkaisu verkon matkanvaraussivustoille saattaa antaa lohduttoman kuvan alueen majoitustilanteesta.
Rovaniemeltä näyttää löytyvän joulun ytimestä hotellitason majoitusta lähinnä vain tuhansia euroja maksavista luksuskohteista. Lyhytaikaisilla vuokramarkkinoilla huoneistot maksavat useita satoja euroja yöltä.
Kittilän Levillä hotellihuoneita on tarjolla, mutta kahdelle aikuiselle ei näytä saavan kolmeksi yöksi aatonaatosta eteenpäin hotellihuonetta alle tuhannen euron.
Pohjois-Pohjanmaalla Kuusamon Rukalla hotellimajoitusta on saatavilla, mutta myös siellä kysyntä näkyy hinnoissa. Varaussivusto Booking.comin mukaan kolme yötä kahdelle maksaa jouluna noin 600–1 000 euroa. Myös mökkien vuokraajat vaikuttavat tuntevan tarjonnan ja kysynnän lait.
Tätä on dynaaminen hinnoittelu.
Visit Rovaniemen toimitusjohtaja Sanna Kärkkäinen myöntää, että Lapin imu näkyy hinnoissa, mutta antaa toivoa siitä, että majoitusta voisi vielä jouluksi löytyä.
– Haluamme oikaista käsitystä, että Lappi olisi täysin loppuunmyyty. Toki vaatii sovittamista oman matkapäivän ja ehkä majoitustyypinkin suhteen, eli minkälaisella ajatuksella, aikataululla ja budjetilla on liikkeellä. Se luonnollisesti vaikuttaa, mutta tilanne elää, Kärkkäinen sanoo.
Varaustilannetta kannattaa seurata
Jos haluaa Lappiin jouluksi lähes hinnalla millä hyvänsä, Kärkkäinen kannustaa seuraamaan verkon varausalustoja melkeinpä päivittäin. Majoitusnäkymä hintoineen hahmottuu nopeasti sivustoilta, mutta vinkkiä kannattaa kysyä myös kohteen matkailuneuvonnasta.