Fifan puheenjohtajan Gianni Infantinon mukaan hinnat ovat seurausta valtavasta kysynnästä.

Eurooppalaisten jalkapallokannattajien järjestö Football Supporters Europe (FSE) ja kuluttajien etuja ajava Euroconsumers-yhtiö nostivat tiistaina oikeuskanteen Kansainvälistä jalkapalloliittoa Fifaa vastaan tulevan kesän miesten MM-lopputurnauksen lippuhinnoista.



Euroopan komissiolle jätetyn kanteen mukaan Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Meksikossa pelattavan MM-turnauksen pääsyliput ovat ylihinnoiteltuja. Lisäksi FSE ja Euroconsumers totesivat, että Fifalla on lippumyynnissä monopoliasema, jota se on käyttänyt väärin.



– Fifa on käyttänyt tätä valtaa asettaakseen faneille ehtoja, jotka eivät olisi koskaan hyväksyttäviä kilpailullisilla markkinoilla, FSE ja Euroconsumers totesivat tiedotteessaan.

Iso hintaero edellisiin MM-kisoihin

FSE otti tulevan MM-finaalin lippuhinnat esimerkiksi ja vertailukohdaksi neljä vuotta sitten Qatarissa pelatun loppuottelun hintatason.



– Halvimpien avoimesti saatavilla olevien finaalilippujen hinnat ovat 4 185 dollaria (runsaat 3 600 euroa), mikä on yli seitsemän kertaa enemmän kuin vuoden 2022 MM-finaalin halvimmat hinnat.



FSE:n mukaan ensi kesän MM-turnaukseen on halvimmillaan saanut lipun 60 dollarilla, esimerkiksi Itävallan ja Jordanian väliseen J-alkulohkon otteluun. Lajin kärkimaihin kuuluvien joukkueiden otteluihin useimmat liput maksavat vähintään 200 dollaria.



Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino on puolustanut lippuhintoja sanomalla niiden olevan yksinkertaisesti seurausta valtavasta kysynnästä. Infantino on todennut, että etenkin Yhdysvalloissa on käytössä dynaaminen hinnoittelu, eli hinnat nousevat tai laskevat kysynnän mukaan.



FSE sen sijaan kritisoi dynaamista hinnoittelua siitä, ettei Fifa ole asettanut lippuhinnoille ylärajaa.



Fifan mukaan myyntiin on tuotu lähes seitsemän miljoonaa pääsylippua.

MM-lopputurnaus alkaa 11. kesäkuuta ja päättyy 19. heinäkuuta pelattavaan finaaliin. MM-kisoissa pelaa ensimmäistä kertaa 48 joukkuetta.