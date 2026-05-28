Leijonat kaatoi Tshekin 4–1 MM-puolivälierässä ja pelaa lauantaina semifinaalissa pääsystä loppuotteluun. Toisessa kello 17.20 alkaneessa puolivälierässä Kanada kukisti Yhdysvallat 4–0. Nyt Ruotsi voi tehdä Leijonille jättipalveluksen.
Leijonat oli erityisen vahva Tshekki-pelin avauserässä. Sakari Manninen ja Anton Lundell veivät Suomen 2–0-johtoon.
Muut Leijonien maalit tekivät Konsta Helenius ja Lenni Hämeenaho.
Jutun alla videoita Suomen maaleista Tshekki-ottelusta.