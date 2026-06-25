Marco Rubio lupaili edistystä Israelin ja Libanonin välisissä neuvotteluissa.

Israelin ja Libanonin neuvottelut Yhdysvalloissa etenevät hyvin, ja maat ovat lähellä aiesopimusta, sanoo Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio. Rubion mukaan kyseessä on prosessi, joka vaatii paljon työtä.

– Se on prosessi, joka vie aikaa ja vaatii työtä. Mutta ensimmäistä kertaa 30 vuoteen Libanonin suvereeni hallinto keskustelee suoraan Israelin hallinnon kanssa, Rubio sanoi vieraillessaan Bahrainissa.



Iran on korostanut, että rauhansopimus Yhdysvaltojen kanssa ei ole mahdollinen, jos se ei koske myös Libanonia. Libanonin presidentti Joseph Aoun puolestaan painotti viimeksi keskiviikkona, että Libanon ja Israel käyvät erillisneuvotteluja.



Israelin Etelä-Libanoniin tekemä isku surmasi torstaina kolme ihmistä, kertoi Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA.



Israelin iskuissa Libanoniin on kuollut yli 4 100 ihmistä maaliskuun alun jälkeen. Israel hyökkäsi Libanoniin sen jälkeen, kun äärijärjestö Hizbollah oli ampunut raketteja ja ohjuksia Israeliin vastauksena Israelin hyökkäykselle Iraniin.