Netanjahun mukaan Israelin joukot eivät poistu Libanonista ennen kuin Hizbollah on riisuttu aseista.
Libanon, Israel ja Yhdysvallat ovat solmineet kolmikantaisen aiesopimuksen, jonka on määrä toimia pohjana varsinaiselle rauhansopimukselle, kertoo Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio.
Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu toisti kuitenkin pian aiesopimuksen julkistamisen jälkeen, etteivät Israelin joukot tule poistumaan Libanonista ennen kuin äärijärjestö Hizbollah on riisuttu aseista.
Järjestyksessään viidennen neuvottelukierroksen oli määrä päättyä jo eilen Yhdysvaltain aikaa, mutta neuvotteluja jatkettiin tänään.