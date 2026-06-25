Israel jatkaa iskujaan Libanoniin.
Israelin Etelä-Libanoniin tekemä isku surmasi kaksi ihmistä, Libanonin valtiollinen uutistoimisto NNA uutisoi keskiviikkona. Droonilla tehdyn iskun kerrotaan kohdistuneen ajoneuvoon Kfar Remanin kaupungissa.
Äärijärjestö Hizbollah syytti Israelia tahojen välisen aselevon rikkomisesta. Israel sen sijaan sanoo kohteenaan olleen Hizbollahin taistelijat, jotka oli todettu uhaksi israelilaissotilaille.
Israelin iskuissa Libanoniin on kuollut yli 4 100 ihmistä maaliskuun 2. päivästä alkaen.