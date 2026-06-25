Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio sanoi torstaina, että Israelin ja Libanonin neuvottelut Yhdysvalloissa etenevät hyvin, ja maat ovat lähellä aiesopimusta.

Israel ilmoitti torstaina, ettei sillä ole mitään aikeita vetää joukkojaan pois Etelä-Libanonista ennen kuin äärijärjestö Hizbollah on riisuttu aseista.



– Emme aio vetää joukkojamme pois Etelä-Libanonista niin kauan kuin Hizbollah muodostaa uhan, eikä sitä ole riisuttu aseista, sanoin hallituksen edustaja David Mencer toimittajille.



Israelin ja Libanonin neuvottelujen toisen kierroksen oli määrä päättyä vielä torstaina Yhdysvalloissa. Mencerin mukaan Israel on tehnyt neuvotteluissa selväksi, ettei se salli "terroristijoukkoja" rajansa läheisyyteen.



– Tässä tilanteessa on oltu ennenkin, vuonna 2024. Hizbollah piti riisua aseista. Sitä ei tehty.

Aiemmin torstaina Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio totesi, että neuvottelut etenevät hyvin.

Iran on korostanut, että rauhansopimus Yhdysvaltojen kanssa ei ole mahdollinen, jos se ei koske myös Libanonia. Libanonin presidentti Joseph Aoun puolestaan korosti viimeksi eilen, että Libanon ja Israel käyvät erillisneuvotteluja.