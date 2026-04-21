Traficomin mukaan lentoliikenteen häirintä on lisääntynyt helmikuusta alkaen.
Venäjän alueelta peräisin oleva lentoliikenteen ja puhelujen häirintä on lisääntynyt tänä keväänä, kertoo Liikenne- ja viestintävirasto Traficom.
Traficomin mukaan satelliittinavigoinnin häirintähavaintojen määrä on kasvanut selvästi helmikuusta alkaen. Paikoin havaintomäärät ovat olleet poikkeuksellisen korkeita.
Lisäksi matkaviestinverkkojen häiriöt itärajan tuntumassa painottuivat aiemmin yöaikaan. Uusimpien mittaustietojen mukaan niitä voi esiintyä myös päivällä.
Häiriöt liittyvät Traficomin mukaan Venäjän pyrkimykseen suojata kriittisiä kohteitaan.