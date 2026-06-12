Carolina Hurricanes on voiton päässä seurahistoriansa toisesta Stanley Cupista voitettuaan Vegas Golden Knightsin finaalisarjan viidennessä ottelussa 4–2. MTV Urheilun asiantuntija Lasse Kukkonen uskoo pokaalin päätyvän Carolinaan, ellei Golden Knights kiireisesti korjaa pelinsä isoa kipukohtaa.

Neljässä ensimmäisessä finaalissa voitti pitkästä vaihtomatkastaan tunnetut toiset erät yhteismaalein 9–1. Kukkonen painotti ennen viitospeliä toisen erän tärkeyttä Hurricanesin kannalta, ja viestin tuntui menneen perille.

Hurricanes vei toisen erän 2–0, ja Sebastian Ahon viimeistelemä jälkimmäinen osuma jäi ottelun voittomaaliksi.

– He olivat nyt parempia siinä. He pystyivät vähän paremmin hallitsemaan kiekkoa ja sitä kautta käyttämään sitä vauhtiaan, Kukkonen sanoi ottelun jälkeen.

Päätöserässä ottelun loppulukemat niittasi Andrei Svetsnikov ylivoimalla. Se on ollut finaalisarjassa Hurricanesin vahvuus, ja vastaavasti Golden Knightsin erikoistilannepelaaminen on ollut erittäin heikolla tolalla.

Hurricanesin ylivoimaprosentti on 37,5, kun Golden Knihtsilla se on vain 13,3. Alivoimaprosenttien osalta Hurricanes on parempi lukemin 86,7–62,5.

Golden Knightsin alivoimaprosentti on sanalla sanoen surkea, ja Kukkosen mukaan se voi ratkaista koko finaalisarjan.

– Jos se prosentti on noin huono, niin kannu jää pomminvarmasti Carolinaan.

Jutun pääkuvana olevalla videolla Kukkonen avaa ongelmia Golden Knightsin alivoimassa.