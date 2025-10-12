Finnairin lento myöhästyi lauantaina usealla tunnilla Itämerellä tapahtuneen gps-häirinnän vuoksi, matkustaja kertoo.
Münchenista Helsinki-Vantaalle matkalla ollut Finnairin lento myöhästyi lauantai-iltana usealla tunnilla teknisen häiriön vuoksi.
Lähtö oli jo valmiiksi hieman myöhässä, mutta kun matkustajat oli jo lastattu koneeseen, viivästyi lähtö yhä.
– Kapteeni kuulutti, että joutuu resetoimaan navigointijärjestelmän, koska se oli Itämeren gps-häirinnästä sekaisin, lennolla ollut matkustaja Lauri Untamo kertoo MTV Uutisille.
Parinkymmenen minuutin jälkeen kapteeni kuitenkin kuulutti, ettei vikaa ole saatu korjattua ja paikalle odotellaan Lufhansan mekaanikoita, Untamo sanoo.
– Noin puolentoista tunnin jälkeen kuuluttelivat, että ainut tapa on yrittää käynnistää koko kone uudestaan ja kone menee hetkeksi pimeäksi.
Sen jälkeen kone pääsi lähtemään, eikä ainakaan matkustajien tietoon kantautunut lennon aikana lisää ongelmia.
Helsinki-Vantaalle saavuttiin vajaa kolme tuntia arvioidusta saapumisajasta myöhässä.
– Tuossa kyllä itselle konkretisoitui sen häirinnän laajuus siinä mielessä, ettei se ole pelkästään sitä, ettei gps-järjestelmä toimi luotettavasti, vaan sillä pystytään ihan tämän tyyppisiä laiterikkoja tekemään, Untamo pohtii.
Finnair vahvistaa teknisen vian
Kyseessä oli Finnairin lento, jota operoi tanskalainen JetTime. Molemmista yhtiöistä vahvistetaan, että lento myöhästyi teknisen vian vuoksi.
Kumpikaan yhtiö ei halunnut vahvistaa MTV Uutisille kapteenin koneessa kuuluttamaa teknisen vian syytä.
Finnairilta kerrotaan kuitenkin yleisesti, että gps-häirintä on jokseenkin yleistä ja sillä ei ole vaikutusta lentokykyyn, sillä koneissa on käytössä myös muita menetelmiä.
– Mutta, mikäli havaitsemme teknisen vian koneessa ennen lentoa, emme lähde matkaan ennen kuin vika on tarkistettu, kertoo Kati Lostedt Finnairin viestinnästä.
Ruotsin yleisradio SVT uutisoi syyskuussa, että tammikuun ja huhtikuun välillä lähes 123 000 lentoa joutui Venäjän häirinnän kohteeksi Itämerellä.
Häirintä aiheutti ongelmia vääristä sijaintitiedoista järjestelmävirheisiin.