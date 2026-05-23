Tarkkasilmäiset voivat huomata eron logossa, jonka väri on hieman muuttunut.
SDP eli Suomen Sosialidemokraattinen Puolue on ottanut käyttöönsä uuden logon, puolue kertoo tiedotteessaan.
Puolueen uusi visuaalinen ilme otetaan käyttöön tänään Tampereella alkavassa puoluekokouksessa. Kokous järjestetään 23.–25.5.
– Uudessa ilmeessä on tavoiteltu modernimpaa, rohkeampaa ja monipuolisempaa ilmettä, puolueen tiedotteessa kerrotaan.
Käytännössä logon muutos ei ole järisyttävä: Logon punainen väri muuttuu kirkkaammaksi. Logon muoto sinänsä säilyy, ja puolue kuvailee sen edustavan ruusun terälehteä.
Selkeämpi muutos on ruususymbolin päivitys. Puolue itse kuvailee uutta symbolia yksinkertaistetuksi ja edellistä modernimmaksi.
SDP on ollut viimeisimmissä gallupeissa suosituin puolue.
SDP:n vanhassa symbolissa oli enemmän terälehtiä./All Over Press