Norjan ampumahiihtotähti ja olympiahopeamitalisti Martin Uldal, 25, joutui ikävään onnettomuuteen, kun hän oli kaatunut kesken hiihtolenkin ja lyönyt päänsä. Hän kertoi NRK:lle olleensa kiitollinen, ettei halvaantunut tilanteessa.

Uldal oli ollut kaksi viikkoa sitten ampumahiihtäjätyttöystävänsä Gro Randbyn kanssa hiihtolomalla maajoukkueen toiminnan tauolla. Hän oli kaatunut, muttei itse muista tapahtuneesta mitään.

– Gro sanoi, että meidät ohjattiin majalle. Punainen Risti tuli paikalle ja sitten ajoimme moottorikelkalla ambulanssin luo, Uldal kertoi.

Kun Uldal oli noussut kaatumisen ylös, niin hän oli unohtanut, että missä he olivat ja miksi he olivat hiihtämässä. Randby oli tässä kohtaa soittanut ambulanssin. Kun Uldal heräsi sairaalassa, niin hän oli unohtanut koko viime kuukauden tapahtumat.

– Minun piti hieman heiluttaa varpaitani. Olin uskomattoman kiitollinen siitä, etten ollut halvaantunut, ja se kertoo varmaan paljon siitä, kuinka vähän hallintaa minulla silloin oli, Uldal sanoi.

Lääkärit totesivat Uldalin saaneen aivotärähdyksen, jonka yhteydessä muistinmenetys ei ole lainkaan harvinaista. Uldal on saanut pikkuhiljaa muistiaan takaisin, mutta onnettomuuden tapahtumat ovat yhä sumun peitossa.

– En vieläkään muista mitään ajalta vähän ennen kaatumistani siihen asti, kunnes olin sairaalassa. Joten on pari tuntia, jotka ovat aika tyhjiä. Sain tietää, että Gro oli valittu maajoukkueeseen kahdesti, joten se oli ilo, Uldal totesi hymyillen.

Uldal ei saa vielä harjoitella täydellä teholla, vaan määrää lisätään hitaasti mutta varmasti.

Uldal oli mukana viime kevään talviolympialaisten viestijoukkueessa, joka nappasi hopeaa. Hän oli viime kaudella maailmancupin kokonaiskilpailussa 12:s.