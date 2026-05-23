Andy Allen nähdään vierailevana tuomarina MasterChef Suomi -jaksossa.
MasterChef Suomi -ohjelman kuvauksissa vieraillut australialaiskokki Andy Allen kertoo työskennelleensä sähköteknikkona ennen MasterChef Australian voittoa vuonna 2012. Allen nähtiin myös ohjelman tuomarina vuonna 2020.
Allen piipahti Suomen MasterChef ohjelmassa vierailevana tuomarina syksyllä 2025.
Useita ravintoloita kotimaassaan pyörittävä kokki kertoi, että ei kasvanut lapsuuttaan gourmet-ruoan parissa.
– Vanhempani eivät olleet mahtavia kokkeja, enkä kasvanut niin, että minulla olisi ollut italialaista "nonnaa" näyttämässä miten pastaa tehdään, Allen nauraa.
Hän toteaa, että parhaat ruokamuistot nuoruudesta olivat ne, kun perhe kokoontui ruokapöydän äärelle yhdessä.
– Näimme aina vaivaa sen eteen, että koko perhe kokoontui yhdessä syömään, vaikka olisimme olleet kuinka kiireisiä tahansa.
Katso videolta kuinka Allen vertaa Suomen ja Australian MasterChef -ohjelmia!