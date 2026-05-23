Ensimmäiset kesähyttyset ovat jo kuoriutuneet ainakin Itä-Suomessa, mikä on tavallista aiemmin, kertoo professori Marko Mutanen STT:lle.



Muuallakin Suomessa hyttysten odotetaan kuoriutuvan parin päivän sisällä, paitsi Lapissa, jossa hyttysten kuoriutumista odotettaneen muutamia viikkoja.



Mutanen ennustaa tulevalle kesälle tavallista vähemmän hyttysiä kuivan kevään ja vähälumisen talven vuoksi. Määrissä voi olla kuitenkin voimakkaitakin alueellisia vaihteluita. Esimerkiksi Länsi-Lapissa, jossa lunta on ollut paljon, hyttysiä saattaa olla kesällä jopa runsaasti.

