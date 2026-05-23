– Tyypillisesti vesiliikenneonnettomuuksissa ollaan yksin liikkeellä pienellä mökkiveneellä, joka syystä tai toisesta keikahtaa ja veneilijä tipahtaa yllättäen veden varaan, Heinonen toteaa tiedotteessa.

Iso osa vesikulkuneuvoilla liikkuvien hukkumistapauksista tapahtuu nimittäin liikuttaessa pienillä moottoriveneillä ja soutuveneillä, joissa pelastusliivejä ei vaadita.

Tutkimusten mukaan jopa kahdeksan kymmenestä vesiliikenteessä hukkuneesta olisi pelastunut, jos he olisivat käyttäneet pelastusliivejä – ja ne olisivat olleet päällä oikein.

Sää ei ole iso riskitekijä

– Jokainen voi edistää veneilyturvallisuutta omilla valinnoillaan ja vastuullisella toiminnalla. Merkittävä riskitekijöiden yhdistelmä vesillä on pelastusliivien puute ja kiikkerä vene, Traficomin johtava asiantuntija Kimmo Patrakka kertoo.

– Ja ennen vesille lähtöä sekä vesillä tulee aina pitää korkki kiinni. Lisäksi jokaisen olisi hyödyllistä harjoitella, miten kaatuneeseen veneeseen pääsee takaisin vedestä.

Pelastusliivit on myös huollettava

Pelastusliivit pitää säilyttää valmistajan ohjeiden mukaisesti ja niiden kunto on tarkastettava aika ajoin. Tarvittaessa ne on huollettava tai uusittava.

Oikea pukeminen on yhtä tärkeää kuin liivien huolto ja säilytys. Jos pelastusliivejä ei ole säädetty oikein, käyttäjä voi vajota liian syvälle liivien sisään, mikä voi estää liivien toimimisen suunnitellulla tavalla.