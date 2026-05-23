MTV Urheilun asiantuntija Jesse Joensuu avautui jääkiekon MM-kisojen selostamossa Leijonien pelin yhteydessä näkemyksistään MM-turnauksesta. Hän esitti, että nykyistä systeemiä tulisi muuttaa.

Joensuu oli aiemmin kertonut MTV Urheilun studiossa, että haluaisi vähentää MM-kisojen joukkuemäärää. Hän perusteli sitä sillä, että haluaisi nähdä kisoissa vain maailman parhaat pelaajat. Leijonien Iso-Britannia-pelin alla kuultiin uusi painava puheenvuoro.

– Mielipide on ollut aina sama, ainakin koko aikuisiän. Olen joutunut pitämään sitä vakan alla, koska en ole halunnut epäkunnioittaa joukkuekavereitani, Joensuu sanoi.

Joensuu kertoi, että ollessaan katsomassa MM-jääkiekko-ottelua, oli esitelty ensi vuoden Saksassa järjestettävän MM-turnauksen mainos.

– Katsoin sitä Suomen ylivoimaa MM-jäällä ja Latvian heikkoa pelaamista, niin tuli mieleen, että jokuhan taas ensi vuonna vetää näistä karkeloista rahat liiviinsä. Herää kysymys, että miksi? Olisiko minun koskaan pitänyt olla miesten A-maajoukkueessa? Todennäköisesti vastaus on ei, Joensuu totesi.

– Onkohan pikkuhiljaa tämän konseptin aika ohi? Nyt tätä systeemiä pitää päivittää. Jääkiekko ansaitsee parempaa. Jääkiekossa on kaksi tärkeää asiaa. Ykkösenä tulevat pelaajat. Sitten tulevat fanit. Valmentajat tulevat kolmantena ja muut kaukana perässä. Tällä hetkellä maailman 12 parhaasta maasta kaksi puuttuu. Niihin en ota kantaa, mutta tämä upea laji ansaitsee arvokisat, jotka ovat oikeasti kovatasoiset ja jotka kehittävät tätä lajia eteenpäin. Tällä hetkellä ne eivät sitä tee, Joensuu latasi.