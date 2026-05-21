Leijonien nelosketjun keskushyökkääjä Hannes Björninen kiehahti, kun Latvian HPK-pakki Arturs Andzans taklasi häntä ottelun avauserässä. Björninen kertoo antaneensa vastustajalle palautetta.

Andzans sai tilanteesta kahden minuutin estämisrangaistuksen. Ottelussa kolme tehopistettä mättänyt Björninen tulistui oikein kunnolla. Hänen suunsa kävi latvialaisen suuntaan.

– Koin, että minulla ei ollut kiekkoa siinä vaiheessa vielä ollenkaan. Vastustaja tuli vähän selän puolelta ja taklasi. Niitä tulee välillä, mutta en tykännyt ja kävin myös ilmoittamassa siitä, Leijonat-hyökkääjä kertoi medialle ottelun jälkeen.

Björnisen johtama nelosketju paukutteli kaikkiaan seitsemän tehopistettä, kun hän itse raapi 1+2 ja Waltteri Merelä ja Saku Mäenalanen 1+1 mieheen.

– Onnistumiset tuovat varmasti kaikille itseluottamusta. Tästä yritetään lähteä parantamaan ja rakentamaan eteenpäin. Pieni hetki kerrallaan, Björninen sanoo.

Nelosketjun tarkoitus ei ole vain heittää kiekkoa pois ja puolustaa. Trio on isketty yhteen jo hyvissä ajoin EHT-turnauksessa.

– Teemme kovasti hommia ja paljon olemme puhuneet pelistä ja käyneet etenkin hyökkäyspään tilanteita läpi, jotta pystymme pysymään kiekossa ja luomaan paikkoja ja pitkiä hyökkäyksiä. En tiedä, että onko siinä mitään salaisuutta, että oltaisiin sovittu mitään erityisiä rooleja. Kaikki teemme hommia ja pelaamme yhdessä jääkiekkoa.

Jo kuudensissa peräkkäisissä MM-kisoissaan paineleva Björninen myöntää, että voitosta voittoon rullaavasta leijonamiehistöstä huokuu johtajuus ja rauha.