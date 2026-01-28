Kevin Lankisen urakka Vancouver Canucksin maalilla jäi lyhyeksi.
Suomalaismaalivahti Kevin Lankisen edustama jääkiekon NHL-seura Vancouver Canucks on hävinnyt San Jose Sharksille maalein 2–5.
Lankisen urakka kesti 5.55 minuuttia. Suomen olympiajoukkueeseen valittu Lankinen torjui ottelun alussa kolme laukausta ja antautui kolmesti, kunnes suomalainen teki tilaa Nikita Tolopilolle.
Vancouver aloitti terävästi, kun Tom Willander vei joukkueen 1–0-johtoon reilun minuutin pelin jälkeen. Sitten Vancouver höykytti Lankista kolmella täysosumalla nopeaan tahtiin.
Erityisesti San Josen superlupaus Macklin Celebrini hääri Vancouverin kiusana. Kanadalaishyökkääjä rohmusi pisteet 1+3.