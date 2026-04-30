Ruotsin kuningas täyttää 80 vuotta.

Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa täyttää tänään vappuaattona 80 vuotta. Hän on syntynyt 30. huhtikuuta 1946.

Kaarle Kustaa on Ruotsin historian pisimpään hallinnut kuningas. Hän nousi valtaistuimelle vain 27-vuotiaana vuonna 1973.

Muun muassa tasavallan presidentti Alexander Stubb osallistuu tänään kuninkaan 80-vuotissyntymäpäiville Tukholmassa.

Mukana syntymäpäiväjuhlilla on myös Stubbin puoliso Suzanne Innes-Stubb.

Presidenttipari osallistuu aluksi aamulla kiitosjumalanpalvelukseen Tukholman kuninkaanlinnan kirkossa. Tämän jälkeen juhlallisuudet jatkuvat Kuninkaanlinnassa.

Myöhemmin luvassa on juhlaillallinen.

Stubb tapaa tänään kuninkaan lisäksi myös Ruotsin pääministeri Ulf Kristerssonin. Presidentin ja ulkoministerin t apaamisen aiheena ovat Suomen ja Ruotsin kahdenväliset suhteet sekä ajankohtaiset ulko- ja turvallisuuspoliittiset kysymykset.

