Atletico Madrid tasoitti Arsenalia vastaan rangaistuspotkusta, jota Tuomas Virkkunen ei pitänyt pilkun arvoisena tilanteena.

Atletico Madridin Marcos Llorenten laukaus osui jalkapallon Mestarien liigan välierien avausosaottelun toisella puoliajalla Arsenalin Ben Whitea käteen.

Pallo vietiin pilkulle, ja Julian Alvarez laukoi madridilaisisäntien 1–1-tasoitusmaalin 56. minuutilla vasempaan kulmaan. Alvarezista tuli osumansa myötä ensimmäinen Atletico Madrid -pelaaja, joka on tehnyt 10 maalia Mestarien liiga -kaudella.

MTV Urheilun selostaja Tuomas Virkkunen ei kuitenkaan nähnyt tilannetta rangaistuspotkun arvoiseksi. Hän havainnoi, että pallo olisi kimmonnut Whiten säärestä käteen ja käsi oli selostajan näkemyksen mukaan normaalissa, luonnollisessa asennossa.

– En näe millään, että palloa siitä vietäisiin pilkulle, Virkkunen sanoi.

Toisin kävi. Selostaja sanoi vielä ymmärtävänsä Arsenal-pelaajien purnaamisen, kun rangaistuspotku oli videotarkistelun jälkeen tuomittu. Virkkunen luonnehti tuomiota "aika mielenkiintoiseksi".

Voit katsoa tilanteen ylälaidan videolta.

Atletico vyöryi maalinsa jälkeen vahvasti ja oli paikoin todella lähellä johtomaalia. Antoine Griezmannin laukaus kopsahti 63. minuutilla ylärimaan.

78. minuutilla Arsenalille sen sijaan näytettiin rangaistuspotkua, kun Atletico Madridin keskuspuolustaja David Hancko kopsautti Eberechi Ezeä jaloille. Videotarkastuksen jälkeen pilkku kuitenkin kumottiin.

4:18