Teemu Pulkkiselta ilouutinen – uran jatkosta iso viesti Suomeen: "Olen todistanut sen"

Teemu Pulkkinen siirtyi syyskaudella Saksan DEL2-liigaan Starbulls Rosenheimiin, jonka riveissä hän pelasi sesongin loppuun asti. Kokenut hyökkääjä haluaa nyt takaisin Suomen jäille. IMAGO/Eibner/ All Over Press

Julkaistu 28 minuuttia sitten

Tuomas Hämäläinen tuomas.hamalainen@mtv.fi TuoHamalainen

Teemu Pulkkinen haluaa pelata Suomessa. Hän kertoo myös iloisen perheuutisen. Teemu Pulkkinen palasi tämän kauden alussa 12 vuoden tauon jälkeen pelaamaan seurajääkiekkoa Suomeen, synnyinkaupunkinsa Mestis-seuraan Kiekko-Vantaaseen. Paljon julkisuutta keränneen hyökkääjän sesonki jatkui myöhemmin kahdeksan Mestis-ottelun jälkeen Saksan kakkostasolla Starbulls Rosenheimissa. Tuoreelta Saksan-keikalta on myös iloinen perheuutinen. Pulkkinen sai perheenlisäystä: neljännen lapsensa, joka on hänen ensimmäinen poikansa. – Kiva, että saatiin poikakin, mutta eihän sillä niinkään väliä, kun terve lapsi syntyi. Onhan se kuitenkin kiva, ettei ole ihan akkavalta talossa, 34-vuotias pelaaja kommentoi MTV Urheilulle. Starbulls Rosenheim tiedotti huhtikuun taitteessa, ettei Pulkkinen jatka seurassa. Eilen mies saapui Suomeen kevään ja kesän viettoon. – Kesät on aina vietetty Suomessa, vaikka olen ollut monta vuotta ulkomailla pelaamassa ja reissussa. Suomen kesä on hieno. Halu pelata Suomessa Pulkkinen tekee haastattelun aikana kristallinkirkkaaksi, että hän mielisi jäädä kotimaahan pidemmäksikin aikaa. – Ensi kauden tavoite on, että pelipaikka löytyisi Suomesta ja olisi lähempänä perhettä. Katsotaan rauhassa, mitä kesä ja syksy tuovat tullessaan, mutta lähtökohtana on, että saisi jäädä Suomeen pelaamaan. Ura jatkuu hänen mukaansa ilman muuta. – Jos ei paikkaa löydy, lähdetään jossain vaiheessa taas ulkomaille pelaamaan. Mies on kuitenkin hyvässä kunnossa. Jalka kulkee, tuntuu siltä, että on taas muutamien vuosien jälkeen oikein mukava pelata, on pelivuosia vielä jäljellä ja motivaatio on korkealla. "Kyllä minä olen Liiga-tason pelaaja"

Teemu Pulkkinen pursuaa virtaa jääkiekkoa kohtaan. IMAGO/osnapix/ All Over Press

Urallaan myös MM-hopeaa maajoukkueessa saavuttanut ja NHL- sekä KHL-kaukaloitakin kolunnut hyökkääjä olisi yhä pelillisesti takuuvahvistus SM-liigajäille. Näin kokenut peluri itsekin kokee.

– Kyllä minä olen Liiga-tason pelaaja. Olen todistanut sen uran varrella. Viime kaudella todistin itselleni, että pystyn vielä pelaamaan korkealla tasolla ja tekemään maaleja.

Pulkkinen nakutteli Kiekko-Vantaassa kahdeksaan otteluun tehopisteet 7+1=8, Saksassa puolestaan syntyi 29 DEL2-liigan runkosarjamatsiin 27 (10+17) pinnaa ja kolmeen pudotuspelimatsiin saldon 5+0.

– Siinä on monta monessa, mistä tuleva paikka mahdollisesti löytyisi. Kyllä Mestiskin kiinnostaa.

KHL-tausta painaa

Teemu Pulkkinen pelasi pitkään KHL:ssä.2020 Getty Images

On selvää, että Pulkkisen tapauksessa SM-liigaseuroilla painaa vaakakupissa myös pelaajan KHL-tausta. Hän jatkoi itäliigassa kiekkoilemista ainoana suomalaispelaajana kevään 2022 jälkeenkin aina vuoteen 2024 Venäjän Ukrainassa käymästä hyökkäyssodasta huolimatta.

Vaikka Pulkkinen pyysi asiaa viime elokuussa Kiekko-Vantaan tiedotustilaisuudessa julkisesti anteeksi, KHL:ssä kausina 2018–24 kiekkoillut pelaaja sanoo asian vaikuttavan varmasti yhä.

– Seurat ovat varovaisia sen suhteen ja miettivät tarkasti palkkauksia. Ensi kausi tulee olemaan Liigassa superkausi. Seurat varmasti miettivät kaiken talouden ja muunkin kannalta, että ei ole missään nimessä varaa menettää yhteistyökumppaneita.

Pulkkinen toteaa aiemmasta KHL:ssä jatkamisestaan sanottavansa sanoneensa ja anteeksi pyytäneensä.

– En tietenkään voi vaikuttaa keidenkään seurojen päätöksiin, mutta toivoisin, että pikkuhiljaa aika rupeaisi olemaan oikea siinä mielessä. Voin vaikuttaa vain omaan tekemiseeni. Olen hyvässä kunnossa ja valmis hyppäämään mukaan, jos näin tulee.

"Superkiitollinen Kiekko-Vantaalle"

Kiekko-Vantaalle Pulkkinen mielii jakaa roimaa tunnustusta.

– Kiekko-Vantaa antoi minulle loistavan mahdollisuuden palata Suomeen. Minä halusin käyttää sen hyväksi. En ole julkisesti sitä kiitosta sanonut Kiekko-Vantaalle, mutta haluan sen tässä vielä sanoa.

– Se oli hieno mahdollisuus. Minä koin sen tosi hienona juttuna. Olen superkiitollinen Kiekko-Vantaalle, heidän johtoportaalleen ja koko organisaatiolle siitä, että sain palata Suomeen.

Yllätys Saksassa

Ulkomaille suunnatakseen kuvion olisi oltava Pulkkiselle mielekäs, miehen sanoin "kaiken pitää osua kohdilleen, että lähtee". Mahdollisuus voittamiseenkin merkitsee.

– Minulla oli sama tilanne jo viime kesänä. Olisi ollut paikkoja, joihin lähteä, mutta en halua ihan mihin tahansa lähteä. Pitää vähän miettiä perhe edellä.

Starbulls Rosenheimiin kakkostasolle peluria oli houkuttelemassa seuran suomalainen päävalmentaja Jari Pasanen. Saksasta, jonka pääsarjassakin Pulkkinen oli pelannut, hänelle jäi hyvä maku.

– Olin tosi yllättynyt Saksan kakkostason kaikista puitteista ja mitä jääkiekon ympärillä on.

– Raskas sarjahan se on matkustamisen kannalta, Saksa on iso maa. Kaikki puitteet ja fanit ovat kuitenkin ihan loistavalla tasolla. Se on varmasti Suomessa sellainen sarja, josta ei niin paljon puhuta ja tiedetä, mutta lätkä on tosi laadukasta ja hyvää. Oli ihan superhieno paikka, ja viihdyin kyllä tosi hyvin.

Rosenheimilla on ollut näkymää nousukahinoihinkin.

– Harmi, että tie katkesi pudotuspeleissä jo ensimmäisellä kierroksella, mutta Rosenheimissa asiat ovat hyvin jatkon kannalta.

Tuomas Hämäläinen

