Bara Bada Bastu on nyt palkittu niin Suomessa kuin Ruotsissakin.
Suomenruotsalainen KAJ-yhtye on voittanut palkinnon vuoden kappaleesta Ruotsin musiikkialan Grammis-gaalassa.
Palkinto tuli Bara Bada Bastu -kappaleesta, jolla yhtye edusti Ruotsia viime vuoden Euroviisuissa.
Aiemmin keväällä vöyriläisyhtye nappasi Suomessa kaksi Emma-palkintoa.
Bara Bada Bastu palkittiin myös Suomessa vuoden biisinä, minkä lisäksi KAJ sai Vienti-Emman.
Grammis-gaala järjestettiin keskiviikkoiltana Tukholmassa.
Juhlan kuningatar oli Ruotsin kansainvälinen poptähti Zara Larsson, joka voitti vuoden artistin ja vuoden pop-albumin palkinnot.