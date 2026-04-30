Viron puolustusministeri Hanno Pevkur kiittelee sekä Viron että Suomen vastatiedustelua.
Viron suojelupoliisi Kapo on ottanut kiinni vuoden aikana kahdeksan Venäjän agenttia, mikä on ennätysmäärä.
Viron puolustusministeri Hanno Pevkur kertoo MTV:n Asian ytimessä -ohjelman haastattelussa myös oman maan kansalaisten vakoilevan Venäjälle.
– Kyse ei ole vain venäläisistä, vaan myös joistakin omista kansalaisista, jotka toimivat Venäjän hyväksi. Tämä on todellisuus, ja siksi vastatiedustelua tarvitaan, Pevkur sanoi.
Hän korosti yhteistyön merkitystä maiden välillä.
– Vastatiedustelumme tekee hyvää työtä, kuten myös Suomen ja muiden maiden. Meidän tehtävämme on löytää heidät (vakoojat), viedä oikeuden eteen ja tarvittaessa karkottaa heidät.
Toimittaja Janne Hopsu kysyi Pevkurilta, kuinka tärkeä Suomi on Venäjälle vakoilun näkökulmasta.
– Suomi on Venäjälle yhtä tärkeä kuin Viro, Latvia, Liettua, Puola, Berliini, Pariisi, Lontoo tai Washington. Ei ole oikein sanoa, että yksi maa olisi toista tärkeämpi Venäjän tiedustelulle, Pevkur totesi.
Pevkur sanoi haastattelussa Viron harmittelevan Yhdysvaltojen asetoimitusten keskeytystä. Yhdysvaltojen kanssa sovitut toimitukset Viroon ovat toistaiseksi pysähdyksissä, koska Yhdysvallat tarvitsee aseita Iranin sodassa.
