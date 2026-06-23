Iran ja Yhdysvallat jatkavat yhä keskusteluja Sveitsissä.
Sveitsissä neuvottelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä maiden varsinaisesta rauhansopimuksesta ovat jatkuneet, kertoo Iranin valtiollinen media.
Valtiollisen Irna-uutistoimiston mukaan neuvotteluissa on perustettu useita työryhmiä, joissa käsitellään muun muassa pakotteita ja Iranin ydinohjelmaa.
Yhdysvaltain varapresidentti J. D. Vance kertoi eilen, että Iran on suostunut päästämään Kansainvälisen atomienergiajärjestön (IAEA) tarkastajat takaisin maahan. Vance kuvaili tätä merkittäväksi virstanpylvääksi.
Yhdysvaltojen ulkoministeri Marco Rubio aloittaa tänään kiertomatkan Persialahden maissa. Rubio käy Arabiemiraateissa, Kuwaitissa ja Bahrainissa.
Rubion edustajan mukaan ulkoministerin on tarkoitus matkalla käydä keskusteluja muun muassa Yhdysvaltain alustavasta rauhansopimuksesta Iranin kanssa.
1:58USA ja Iran neuvottelevat Sveitsissä