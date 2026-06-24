Yhdysvaltain ja Iranin välisiä teknisiä neuvotteluja on Marco Rubion mukaan tarkoitus käydä ensi viikolla.

Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio sanoo uskovansa, että Iran ja Yhdysvallat käyvät teknisiä neuvotteluja ensi viikon maanantaina tai tiistaina Sveitsissä.



Kuwaitissa vieraileva Rubio kertoo uutiskanava CNN:n mukaan, että neuvotteluihin osallistuu esimerkiksi ydinenergiaan ja pakotteisiin erikoistuneita asiantuntijoita.



Myös neuvotteluja välittävän Pakistanin ulkoministeriön edustaja kertoi aiemmin, että Yhdysvaltojen ja Iranin neuvottelut rauhansopimuksesta jatkuvat ensi viikolla. Hän ei kuitenkaan tarkentanut, missä neuvotteluja käydään tai mitä aiheita niissä käsitellään.