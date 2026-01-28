Lauri Markkanen palasi parketille eikä onnistunut kääntämään Utah Jazzin suuntaa.

Suomalaistähti Lauri Markkasen edustaman Utah Jazzin vaikeudet koripallon NBA:ssa jatkuivat, vaikka Markkanen palasi tositoimiin keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa. Utah hävisi Los Angeles Clippersille lukemin 103–115. Tappio on Utahille kolmas peräkkäin.



Markkanen oli sivussa seitsemästä ottelusta sairastelun takia eikä hän onnistunut kääntämään joukkueensa suuntaa paluuottelussaan. Säästeliäästi peluutettu suomalaistähti palloili vain 29.03 minuuttia, upotti 19 pistettä, kahmi viisi levypalloa ja antoi neljä koriin johtanutta syöttöä. Hän upotti 15 pelitilanneheitostaan vain viisi, mutta vapaaheitoista kuusi seitsemästä sujahti sukkaan.



Utah on lupaavan alkukauden jälkeen jumittunut länsilohkon pohjajoukkoon. Markkasen poissa ollessa Utah voitti vain yhden ottelun seitsemästä, eivätkä kymmenestä viime ottelusta tulleet kaksi voittoa juuri pönkitä pudotuspelihaaveita.