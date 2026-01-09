Koripallon NBA:ssa Lauri Markkasen Utah Jazz nappasi täpärän 116–114-kotivoiton Dallas Mavericksista.
Markkanen oli ottelun pistekuningas 33 pisteellä. Suomalainen keräsi seitsemän levypalloa ja antoi neljä koriin johtanutta syöttöä. Kahdeksasta kolmen pisteen yrityksestä Markkanen upotti vain kaksi.
Utah Jazz hehkutti suomalaisen huippupeliä X-tilillään.
– 13. yli 30 pisteen peli Pohjoisen kuninkaalle tällä kaudella. Tämä mies on All-Star. Mitä muuta voimme sanoa, Utah hehkuttaa.
Dallasin tehokkain oli Cooper Flagg 26 pisteellä.
Voitollaan Utah katkaisi viiden ottelun tappioputken.