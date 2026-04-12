Ilmiöksi noussut Jumppatytöt-teatteriesitys on nyt myös näyttely.
Joukkuevoimistelusta kertovan Jumppatytöt-teatteri-ilmiön ympärille on koottu näyttely Tahto-kulttuurikeskuksessa sijaitsevaan Urheilumuseoon Helsingin Olympiastadionilla. Näyttelyn avajaisia vietettiin perjantaina, ja se on esillä 13. syyskuuta asti.
Näyttelyn nimi on Jumppatytöt – Rakkauskirje joukkuevoimistelulle.
– Ollaan tosi ylpeitä, että juuri nyt tehtiin tämä näyttely, sanoo museopäällikkö Kalle Rantala.
Rantalan mukaan ajankohta on osunut yhteen usean merkkivuoden kanssa: Suomen vanhin naisvoimisteluseura täyttää 150 vuotta ja Suomen Voimisteluliitto 130 vuotta.
Suomella on lajissa myös menestystä: Suomi on voittanut joukkuevoimistelussa 12 maailmanmestaruutta.
Voimistelulla pitkät juuret Suomessa
Rantalan mukaan voimistelun taustalla on 1800-luvulla alkanut ajattelu liikunnan hyödyistä ja kasvatuksellisuudesta, mikä näkyi seurojen perustamisena ja yhteisöllisyytenä.
Jumppatytöt-työryhmän jäsen, historian tutkija Sinikka Selin korostaa, että joukkuevoimistelu on nyt esillä museossa.
– Ihan ensimmäistä kertaa täällä Tahdossa nähdään tällaisessa ihan valtavassa hienossa kansallisessa instituutiossa nähdään joukkuevoimistelu aivan ehdottomasti ansaitsemallaan paikalla, koska Suomi on kuitenkin 12-kertainen maailmanmestari, sanoo Selin.
Fakta: Näyttely
- Jumppatytöt – rakkauskirje joukkuevoimistelulle
- Paikka: Urheilumuseo kulttuurikeskus Tahdossa Olympiastadionilla