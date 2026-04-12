



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota

Jumppatytöt ottaa tilan haltuun – joukkuevoimistelu saa vihdoin valokeilan

11:18 Tältä näyttää Jumppatytöt – Rakkauskirje joukkuevoimistelulle -näyttelyssä.

Julkaistu 19 minuuttia sitten

Krista Rastamo krista.rastamo@mtv.fi Leo Kirjonen leo.kirjonen@mtv.fi

Ilmiöksi noussut Jumppatytöt-teatteriesitys on nyt myös näyttely. Joukkuevoimistelusta kertovan Jumppatytöt-teatteri-ilmiön ympärille on koottu näyttely Tahto-kulttuurikeskuksessa sijaitsevaan Urheilumuseoon Helsingin Olympiastadionilla. Näyttelyn avajaisia vietettiin perjantaina, ja se on esillä 13. syyskuuta asti. Näyttelyn nimi on Jumppatytöt – Rakkauskirje joukkuevoimistelulle. – Ollaan tosi ylpeitä, että juuri nyt tehtiin tämä näyttely, sanoo museopäällikkö Kalle Rantala. Rantalan mukaan ajankohta on osunut yhteen usean merkkivuoden kanssa: Suomen vanhin naisvoimisteluseura täyttää 150 vuotta ja Suomen Voimisteluliitto 130 vuotta. Suomella on lajissa myös menestystä: Suomi on voittanut joukkuevoimistelussa 12 maailmanmestaruutta. Voimistelulla pitkät juuret Suomessa Rantalan mukaan voimistelun taustalla on 1800-luvulla alkanut ajattelu liikunnan hyödyistä ja kasvatuksellisuudesta, mikä näkyi seurojen perustamisena ja yhteisöllisyytenä. Jumppatytöt-työryhmän jäsen, historian tutkija Sinikka Selin korostaa, että joukkuevoimistelu on nyt esillä museossa. – Ihan ensimmäistä kertaa täällä Tahdossa nähdään tällaisessa ihan valtavassa hienossa kansallisessa instituutiossa nähdään joukkuevoimistelu aivan ehdottomasti ansaitsemallaan paikalla, koska Suomi on kuitenkin 12-kertainen maailmanmestari, sanoo Selin. Fakta: Näyttely Jumppatytöt – rakkauskirje joukkuevoimistelulle

Paikka: Urheilumuseo kulttuurikeskus Tahdossa Olympiastadionilla

Esillä 13.9. asti

Näyttelyssä myös katse lajin kipukohtiin

MTV:n Huomenta Suomen haastattelussa Katariina Havukainen, Inkeri Hyvönen ja Ella Lahdenmäki kertovat, että ilmiön pohjalla on yhteisöllisyys.

Näyttelyssä käsitellään myös esteettisiin lajeihin liitettyjä teemoja, kuten ulkonäköpaineita ja valmennuskulttuuria.

Työryhmä kertoo konsultoineensa muun muassa ravitsemuksen ja urheilupsykologian asiantuntijoita, ja tavoitteena on tarjota keinoja asioiden käsittelyyn niin valmentajille, vanhemmille kuin harrastajille.

Kritiikkiäkin ulkonäkökeskeisyydestä saaneen lajin harrastajat kertovat, kuinka näyttelyssä on asiaa huomiotu.

– Olemme rakentaneet avaimia ja keinoja vanhemmille, valmentajille ja harrastajille jotain kättä pidempää. Väistämättä esteettisiin lajeihin liittyy ulkonäköpaineita, Lahdenmäki sanoo.

– Niistä on vähintäänkin hyvä tulla tietoiseksi, Havukainen jatkaa.

Näyttely soljuu saumattomasti urheilun ja kulttuurin rajapinnassa ja se on tarkoitettu koettavaksi yhdessä.

– Jumppakansaa riittää ja nyt on ihana näyttely auki. Tuntuu ihanalta olla kulttuurin ja urheilun rajapinnassa näin voimakkaasti ja jakaa riemua, Hyvönen kertoo.

Joukkuevoimistelua harrastaneet naiset kertovat, että laji soveltuu kaikille ja ystävien lisäksi on tuonut paljon muun muassa esiintymiskokemusta ja itsevarmuutta.

Katso haastattelu kokonaisuudessaan yllä olevasta videosta.

Krista Rastamo MTV Uutiset Työskentelen MTV Uutisissa netin uutispäällikkönä. Voit lähettää minulle sähköpostilla juttuvinkkejä kaikesta kiinnostavasta maan ja taivaan väliltä. Leo Kirjonen MTV Uutiset Leo Kirjonen työskentelee MTV Uutisissa toimittajana.

