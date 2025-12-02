Late ja Sarkku Huttunen tanssivat kesällä häitään, joista he eivät kertoneet etukäteen edes suurimmalle osalle vieraistaan.

Muun muassa Latelan Laurin hurja remontti - sekä Laten ja Sarkun hurjat suunnitelmat -sarjoista tunnetut Lauri ”Late” Huttunen ja Sari-Anna "Sarkku" Huttunen sanoivat toisilleen "tahdon" kesällä 2025.

Pariskunnan häät olivat poikkeuksellinen tilaisuus, sillä suurin osa häävieraistakaan ei tiennyt ennen paikalle saapumista mistä todellisuudessa oli kyse.

Huttuset ostivat muutama vuosi sitten huonossa kunnossa olleen kirjailija Väinö Linnan entisen kotitilan. Parin vuoden ajan pariskunta on laittanut tilaa uuteen uskoon ja halusivat kesällä elvyttää tilalla Linnan aikaisen perinteen ja järjestää siellä isot kesätanssit.

Late ja Sarkku eivät kuitenkaan kertoneet etukäteen juhlavierailleen, että samalla tanssittaisiin heidän häitään.

– Halusimme pitää nimenomaan ne tanssit, ja häät olivat vähän sivuseikka. Ajattelimme, että pidämme sen tiedon itsellämme, etteivät kaikki muut ala sekoilemaan, että häät. Laurin erityisosaamista ei ole kuitenkaan mikään salaisuuksien pitäminen, niin sitten hän oli ehtinyt kertoa muutamalle ihmiselle, Sarkku kertoi MTV Uutisille syksyllä.