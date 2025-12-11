Korkein oikeus tiedottaa hylänneensä valituslupahakemuksen, joten hovioikeuden tuomio jää pysyväksi.

Korkein oikeus (KKO) ei myöntänyt valituslupaa Valkeakoskella 25.5.2024 tapahtuneesta törkeästä lapsenraiskauksesta ja murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen tuomitulle henkilölle.

Alemmat oikeusasteet tuomitsivat vastaajan elinkautiseen vankeuteen muun ohessa törkeästä lapsenraiskauksesta ja murhasta.

Pirkanmaan käräjäoikeus antoi ratkaisunsa asiassa lokakuussa 2024 ja Turun hovioikeus heinäkuussa 2025.

Hovioikeus hylkäsi asian ratkaisseita käräjätuomareita koskeneen esteellisyysväitteen.

Syyskuussa uutisoimme, että elinkautiseen vankeusrangaistukseen murhasta ja törkeästä lapsenraiskauksesta tuomittu Tuomas Sakari Matias Salminen hakee tuomioonsa valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Salminen seurasi 15-vuotiasta Vendiä toukokuussa 2024 parin kilometrin matkan ennen kuin hän hyökkäsi tytön kimppuun, raiskasi tämän ja sen jälkeen kuristi hänet kuoliaaksi. Salminen ei tuntenut uhriansa etukäteen.

Salminen vaati valituslupahakemuksessaan, että hovioikeuden tuomio kumotaan kokonaisuudessaan ja palautetaan käräjäoikeuden käsittelyyn. Toissijaisesti hän vaatii syytteidensä hylkäämistä.

Lisäksi Salmisen kerrottiin vaatineen vyötänsä takaisin. Oikeudessa on katsottu, että tytön kuristamiseen oli käytetty nahkavyötä.