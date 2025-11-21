Käräjäoikeuden mukaan Jaff aiheutti uhreille suurta kärsimystä ja erityisen suurta vahinkoa.

Katujengi- ja seksuaalirikoksista tuomittu Milan Jaff, 25, on saanut tuomion seksuaalirikosjuttunsa asianomistajien törkeästä kunnianloukkauksesta ja törkeästä yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä.

Jaff tuomittiin vuonna 2023 käräjäoikeudessa törkeästä lapsenraiskauksesta ja raiskauksesta. Oikeus katsoi Jaffin tarjonneen 13-vuotiaalle uhrille päihteitä ja sen jälkeen raiskanneen tämän.

Raiskaussyytteessä taas oli kyse elokuussa 2020 tapahtuneesta sukupuoliyhteydestä, johon täysi-ikäinen uhri ei ollut suostunut.

Juttu eteni hovioikeuteen, joka hylkäsi syytteen törkeästä lapsenraiskauksesta.

Hovioikeus katsoi sinänsä näytetyn, että uhri oli joutunut syytteessä kuvatun teon uhriksi huhtikuussa 2019. Hovioikeuden mukaan uhri oli kuitenkin tunnistanut Jaffin tekijäksi vasta useita kuukausia teon jälkeen ja tunnistamiseen liittyi muitakin epävarmuustekijöitä.

Paljastivat uhrien nimet

Nyt käräjillä käsitellyt syytteet koskivat Jaffin vierailua seksuaalirikosjutussa todistajana olleen räppäri Milad Dehghanin, 34, Leveli-nimisessä podcastissa lokakuussa 2022, kun seksuaalirikosjutun käsittely oli kesken käräjäoikeudessa.

Kuten tavallista, käräjäoikeus oli määrännyt seksuaalirikosjutun asianomistajien eli uhrien henkilöllisyydet salassapidettäväksi.

Jaff ja Dehghan paljastivat podcastissa asianomistajien nimet sekä puhuivat toisen asianomistajan salassapidettävistä terveystiedoista. Dehghan kertoi, että toinen asianomistajista oli ollut häneen yhteydessä tunti ennen lähetystä ja uhannut rikosilmoituksella.

– Dehghan naureskelee asialle ja pitää käytöstä naurettavana. Niin ikään Dehghanin lukiessa Jaffille asianomistaja B:n instagram-päivitystä osoittaa hän äänenpainollaan halveksuntaa B:tä kohtaan ja Jaff naureskelee asialle, tuomiossa kerrotaan.

Vähättelyä ja halveksuntaa

Lähetyksen edetessä Jaff kertoi toisen asianomistajan käytöksestä raiskauksen aikana siinä sävyssä, että tämä on itse kohtelunsa ansainnut, käräjäoikeus katsoi.

– Kuvatunlainen käytös jatkuu myös asianomistaja A:n osalta. Mainitunlainen menettely osoittaa vähättelevää ja halveksuvaa suhtautumista seksuaalirikoksen uhria kohtaan.