Pohjanmaan käräjäoikeuson hylännyt perussuomalaisten entisen kansanedustajan Jukka Mäkysen, 61, syytteen, joka koski hänen eduskunta-avustajaan toimineen miehen solvaamista.
Asianomistaja irtisanoutui Mäkysen eduskunta-avustajan tehtävästä keväällä 2022. Tammikuussa 2023 hän julkaisi Uuden Suomen blogissaan kirjoituksen otsikolla ”Oikeusmurha eduskunnassa; kansanedustaja petti törkeästi alaisensa”. Siinä hän muun muassa kirjoitti työmääränsä Mäkysen avustajana olleen niin suuri, ettei kukaan olisi selvinnyt siitä.
Syyttäjän mukaan Mäkynen esitti uuden avustajansa Jukka Talson, 59, kanssa sosiaalisessa mediassa loukkaavia väitteitä asianomistajan ammattitaidosta, kyvystä suoriutua työtehtävistään ja syistä tämän työsuhteen päättymiseen.
Kaikki rikossisällöt MTV Katsomossa
Rikospaikka, true crime -dokkarit, rikostoimittajien analyysit ja puhuttavimmat rikostapaukset.