Syyttäjän mukaan Mäkynen esitti uuden avustajansa Jukka Talson , 59, kanssa sosiaalisessa mediassa loukkaavia väitteitä asianomistajan ammattitaidosta, kyvystä suoriutua työtehtävistään ja syistä tämän työsuhteen päättymiseen.

Asianomistaja irtisanoutui Mäkysen eduskunta-avustajan tehtävästä keväällä 2022. Tammikuussa 2023 hän julkaisi Uuden Suomen blogissaan kirjoituksen otsikolla ”Oikeusmurha eduskunnassa; kansanedustaja petti törkeästi alaisensa” . Siinä hän muun muassa kirjoitti työmääränsä Mäkysen avustajana olleen niin suuri, ettei kukaan olisi selvinnyt siitä.

MTV Katsomosta.

Oikeus: Valheellisia väitteitä

Talso sen sijaan tuomittiin kunnianloukkauksesta. Oikeuden mukaan hän kirjoitti useita kommentteja blogikirjoituksen keskustelupalstalle sekä sitä koskevan uutisoinnin yhteyteen Facebookiin ja Twitteriin.

Kommenteissa oli oikeuden mukaan valheellisia ja henkilöön kohdistuvia väitteitä. Väitteet olivat omiaan aiheuttamaan miehelle työelämässä vahinkoa, kärsimystä tai häneen kohdistuvaa halveksuntaa, oikeus totesi.

– Kun otetaan huomioon, että kysymys on kommenttien sisällön ja esittämistavan perusteella ollut pikemminkin loukkaavien ja pääosin paikkansapitämättömien väitteiden esittämisestä kuin asiallisesta ja perustellusta kritiikistä ja että Talsolla on ollut myös mahdollisuus harkita kirjoittamiensa kommenttien sisältöä, väitteiden esittäminen ei ole ollut hyväksyttävää sananvapauden perusteella, tuomiossa sanotaan.