Suomalaisvahti Niklas Kokko pelasi erinomaisen pelin, kun hänen edustamansa Seattle Kraken löi Calgary Flamesin maalein 4–1.

Kokko pysäytti ottelussa 26 laukausta ja hänet valittiin ottelun ykköstähdeksi.

Ottelu oli Kokolle hänen NHL-uran ensimmäinen aloittavana maalivahtina. Kokko debytoi NHL:ssä viime kaudella, mutta tuolloin hänet vaihdettiin kaukaloon kesken ottelun.

– Minua jännitti hieman ennen ottelua, mutta kun tulin hallille ja aloin tehdä rutiinejani, nautin siitä. Kun kiekko putosi jäähän, tunsin oloni todella mukavaksi, Kokko kertoo.

22-vuotias suomalainen keräsi kehuja myös joukkuetoveri Matty Beniersilta ja päävalmentaja Lane Lambertilta.

– Hän teki hienoa työtä. Hän näytti rauhalliselta. Maalivahdin rauhallisuus rauhoittaa myös vaihtopenkkiä ja pelaajia, Beniers sanoo.

– Jätkät antoivat hänelle niin paljon apuja kuin mahdollista. Ja kun tarvitsimme häntä, hän teki hyvä torjuntoja, Lambert kehuu.

Ottelun loppuhetkillä nähtiin myös yllättävä tilanne, kun Kokko pysäytti rännikiekon maalinsa takana. Ennakkoluuloton suomalainen päätti yrittää laukoa kiekon tyhjiin, mutta Calgaryn Morgan Frost sai mailansa väliin.

Kokko heitti vitsiä yrityksestään ottelun jälkeen.

– Aina on hyvä yrittää. Yritän tehdä maalin ennen kuin Joey tekee (Daccord), Kokko vitsaili kaukalonlaitahaastattelussaan.

– Ehkä yritin. Olen yrittänyt tällä kaudella ehkä kolmesti ennen tätä. Olen osunut aika huonolla prosentilla. Yrityksistäni ehkä vain yksi on ollut oikeasti hyvä. Onneksi vastustajat eivät tehneet siitä maalia, Kokko kertoi vielä myöhemmin medialle.