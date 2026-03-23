NHL:ssä pelaavan Florida Panthersin suomalaispuolustaja Niko Mikkola on viikkoja sivussa loukkaantumisen vuoksi.

Mikkola loukkasi polvensa perjantaina Calgary Flamesia vastaan pelatussa ottelussa.

Suomalaispuolustaja ei ollut maanantaina joukkueensa harjoitusvahvuudessa lainkaan. Päävalmentaja Paul Maurice kertoi harjoitusten jälkeen medialle, ettei Mikkolan vamma vaadi leikkausta. Mikkolan on määrä olla sivussa noin 4-6 viikkoa.

Mikkolan lisäksi myös luottopakki Uvis Balinskis on sivussa 4-6 viikkoa loukkaantumisen vuoksi.

Kaksikon ohella myös Anton Lundell ja Sam Reinhart ovat sivussa. Lundellin pelikuntoa tarkastellaan päivä kerrallaan. Reinhartin osalta jatkotutkimukset ovat vielä kesken.

Takaiskut ovat hallitsevalle Stanley Cup -mestarille merkittäviä, sillä joukkue on tällä hetkellä itäisessä konferenssissa vasta 14:ntenä. Ero viimeistä pudotuspelipaikkaa pitävään New York Islandersiin on peräti 14 pistettä.

Pudotuspelipaikka vaatisi Floridalta jo pientä ihmettä.