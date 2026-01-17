Lapualla Etelä-Pohjanmaalla on tapahtunut kuolemaan johtanut liikenneonnettomuus.
Lapualla Vasunmäentiellä tapahtui tänään lauantaina iltapäivällä liikenneonnettomuus, jossa kuoli nuori nainen. Asiasta kertoo Pohjanmaan poliisi tiedotteessa.
Onnettomuusauto ajautui poliisin mukaan tieltä ulos toistaiseksi tuntemattomasta syystä.
Onnettomuudessa kuoli henkilöautoa kuljettanut nainen. Auton kyydissä ollut ihminen ei loukkaantunut vakavasti.
Poliisi jatkaa asian tutkintaa ja selvittää onnettomuuteen johtaneita syitä.
Tapauksesta ei tiedoteta toistaiseksi enempää.
