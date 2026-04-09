Humalainen mies kilahti, kun joutui sanaharkkaan nuorison kanssa Forssassa. Hengenvaarallinen tapahtuma tallentui kameroihin.
Rikos tapahtui vuosi sitten vappuaattona.
Mies ärsyyntyi marketin pihalla pyöriviin nuoriin ja käskytti heitä poistumaan. Teinit luulivat tilanteen jo päättyneen, kun 54-vuotias päihtynyt mies poistui paikalta.
Mutta mies palasikin raivoissaan auton kanssa ja kiihdytti päin lapsia. Miehen humalan vahvuudeksi mitattiin 1,55 promillea.
– Otettiin muutama keppana. Sitten alkaa muisti vähän himmenemään. Seuraava muistikuva on se, että istun poliisiauton takana matkalla poliisiasemalle, mies kertoi kuulusteluissa, mies kertoi myöhemmin poliisille.
Kun poliisi näytti hänelle tapahtumat marketin pihalla, mies järkyttyi itsekin.
– Ei helvetti miten hajalla, en osaa sanoa mitään. Karseeta katteltavaa, mies totesi poliisille.
Video tapahtumista katsottiin Rikospaikan Undercover Härkönen -osiossa.